Dl Sostegni al traguardo: in bozza ristori dal 20% al 60%, oggi CdM

(Teleborsa) - Atteso oggi, venerdì 19 marzo, in CdM ilche si appresta, dunque, a tagliare ilNella giornata di ieri l'incontro tra i capigruppo della maggioranza e i Ministri Franco e D'Incà, alla presenza dei sottosegretari del MEF e dei Rapporti con il Parlamento, definito dalle parti "molto positivo". Dopo l'introduzione del ministro Franco, che ha illustrato ipunti principali del Decreto (), sottolineano le fonti, "c'è stato ampio confronto su tutte le tematiche" e "i rappresentanti delle forze parlamentari hanno espresso la comunesottolineando la centralità del Parlamento.Aiuti alle imprese fino ae percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi: sarebbe questa l'ossatura del maxi provvedimento - una sorta di manovra bis - da 32 miliardi, con uno spazio da 500 mln per le modifiche parlamentari. Nel dettaglio, lo schema prevede un indennizzo del 60% per le imprese fino a 100mila euro, del 50% tra 100mila e 400mila euro, del 40% tra 400mila e un milione, 30% tra uno e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni.Unacon una copertura di un miliardo e mezzo. Un altro miliardo e mezzo per incrementare il fondo istituito con la manovra per ridurre i contributi dovuti da parte degliAncora da sciogliere icancellazione delle vecchie cartelle e proroga del blocco dei licenziamenti. Il titolare del MEF Franco avrebbe spiegato che sulle due questioni il confronto è ancora aperto nell'esecutivo e che si arriverà a una sintesi per il Consiglio dei ministri. Per le cartelle si starebbe discutendo del: fin qui si è ipotizzato di cancellare cartelle fino a 5000 euro tra il 2000 e il 2015