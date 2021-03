Dl Sostegni, compagnie italiane chiedono 150 milioni per trasporto aereo

(Teleborsa) -tornano a chiedere al Governo, pesantemente colpito dalla crisi del Covid-19, ed auspicano lo stanziamento di risorse per almenoal vaglio oggi del CdM. A valle dell’incontro avvenuto ieri fra il Viceministro ai Trasportied i vertici delle tre compagnie, Joerg Eberhart, Presidente di, Luca Patanè, Presidente di, e Lupo Rattazzi, Presidente di, i tre vettori sollecitano unOltre ad Alitalia in amministrazione straordinaria, le tre compagnie sono le uniche con bandiera italiana rimaste protagoniste del settore, con un fatturato comprensivo dell’indotto pari a 2 miliardi di euro, circa 2.000 dipendenti diretti e 10.000 nell'indotto ed una flotta aggregata molto vicina a quella attualmente attiva in Alitalia.Lo scorso anno - ricordano in un comunicato congiunto - fu concordato con il Governo lodi euro riservato a queste tre compagnie, giacché i fondi per Alitalia erano già stati stanziati nel Cura Italia. Tale fondo - si sottolinea - è stato definitivamente approvato dall’UE a gennaio 2021, maed il fondo in questione appare oggialla luce della situazione in cui versa il comparto.I tre vettori, ricordando che il Governo ha contribuito conper garantire il futuro ad, "auspicano chetra gli stessi lavoratori e le stesse imprese del medesimo settore del trasporto aereo".