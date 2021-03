Exploit del comparto utility in Italia (+1,98%), seduta effervescente per Enel

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

indice EURO STOXX Utilities

Enel

Terna

Italgas

Ftse MidCap

Falck Renewables

ERG

Ftse SmallCap

Algowatt

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 814,2 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 41.155,3.L'intanto guadagna 4 punti dopo un incipit a quota 365.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,47%.Buona performance per, che cresce dell'1,11%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,95%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,52%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,51%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,25% sui valori precedenti.