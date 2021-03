FedEx vola in borsa dopo trimestrale migliore delle aspettative

Fedex

(Teleborsa) -estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 280,4,. Il titolo ha spiccato il volo per la trimestrale migliore del previsto, spinta dai ricavi dellee dalleall'interno del Paese. Le prospettive rosee per l'esercizio in corso hanno anche spinto gli analisti di Wall Street a incrementare gli obiettivi di prezzo sul titolo.L'del trimestre al 28 febbraio 2021 è salito a 939 milioni di dollari, +153% rispetto all'anno precedente, risultando pari a 3,47 dollari per azione e battendo le aspettative degli analisti di 3,23 dollari per azione, secondo i dati di Refinitiv."Ci aspettiamo che laper le nostre impareggiabili soluzioni di e-commerce e corriere espresso internazionaleper il prossimo futuro", ha affermato, presidente e amministratore delegato di FedEx.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 283,8 e successiva a 291,4. Supporto a 276,2.