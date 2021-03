In calo la Borsa di Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse asiatiche che hanno seguito la correzione dei listini americani, con il crollo dei titoli tecnologici ed il nuovo aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario., ilè in calo (-1,41%) in chiusura, dopo cheattorno all'obiettivo dello 0,25% anziché dello 0,20% precedentemente indicato. Una modifica che le consentirà di mantenere uno stimolo prolungato per rivitalizzare l'inflazione.Tra gli altri mercati, sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata in forte calo del 3,02%.Pessimo(-2,21%); come pure, variazioni negative per(-0,87%).Sui livelli della vigilia(-0,03%); poco sotto la parità(-0,58%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta stabile per l', che tratta con un moderato +0,12%. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari allo 0,12%, mentre il rendimento deltratta al 3,25%.