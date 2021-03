Istat, in recupero la produzione nelle costruzioni

(Teleborsa) - A gennaio l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, registra un, che consente di recuperare la flessione di dicembre. Lo rileva l'che sottolinea come tuttavia, l’andamento complessivo degli ultimi tre mesi sia negativo nel confronto con i tre mesi immediatamente precedenti. Dal punto di vista tendenziale, al netto degli effetti di calendario, a gennaio si osserva il secondo calo consecutivo.L'Istituto di statistica stima per gennaio che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 4,5% rispetto a dicembre 2020. Nella media del trimestre novembre 2020 – gennaio 2021 la produzione nelle costruzioni diminuisce del 2,8% rispetto al trimestre precedente., mentre quello corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 19, contro i 21 di gennaio 2020) registra una flessione dell’1,5%.