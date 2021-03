Prevalgono le vendite a New York. A picco il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street con il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni che è balzato oltre quota 1,73%, ai massimi in 14 mesi, spingendo le vendite dei titoli tecnologici ad alta capitalizzazione (che più hanno guadagnato durante la pandemia) e accelerando il passaggio a titoli finanziari e industriali legati all'economia.Illascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.915 punti. In forte calo il(-3,13%); come pure, pesante l'(-1,63%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,68%),(-2,85%) e(-2,60%).Tra i(+2,80%),(+1,67%),(+1,44%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,38%.Affonda, con un ribasso del 3,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,58%),(+2,13%),(+2,04%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,92%.Crolla, con una flessione del 5,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,24%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -178,5 Mld $)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 4,3%).