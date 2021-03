Riforma fisco, Assogestioni: mantenere regime di favore dei PIR

(Teleborsa) - In un futuro disegno di riordino del fisco è "di fondamentale importanza" che sia, i piani individuali di risparmio. Lo ha sostenuto il, in audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato.Occorre tenere conto del rilievo delle misure fiscali introdotte, a decorrere dal 2017, per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ordinari e, di recente, per i PIR alternativi, nati entrambi con l'obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie - tradizionalmente concentrato su forme di investimento più liquide e a breve termine - verso", ha detto Galli.Nella fase economica post Covid-19, in cui la portata e l'orizzonte temporale delle esigenze finanziarie delle imprese richiederanno ancora di più il ricorso a canali di finanziamento alternativi a quello bancario, secondo AssogestioniPer l'associazione italiana delle società di gestione del risparmio "il futuro assetto fiscale dovrebbe essere incardinato sull'obiettivo di incentivare l'investimento a lungo termine, evitando l’introduzione di meccanismi correttivi volti a contrastare asseriti vantaggi in termini di differimento dell'imposta che deriverebbero dalla tassazione al realizzo di investimenti a lungo termine".