Servizi finanziari abusivi, Consob oscura 5 siti

(Teleborsa) -ha ordinato l'oscuramento diche offrono abusivamente servizi finanziari.L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Questo lper i quali è stato disposto l'oscuramento: Salvax Limited (www.fxsuit.it e www.fxsuit.net); NewTraders Holdings Ltd (https://eu-markets.co e relativa pagina https://client.eu-markets.co); Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com e relativa pagina https://client.lcoinmarket.com); Evolution Markets LTD (http://marketseco.com)Sale, così, ail numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli