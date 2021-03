Abitazioni, crescita prezzi al top dal 2010 (+1,9%)

(Teleborsa) -a dispetto della pandemia di Covid-19. Stando all'ultimo rapporto, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie hanno registrano la, anno in cui è stata avviata la rilevazione. Questa dinamica si manifesta in un contesto didi immobili residenziali, confermando come l’andamento dei prezzi delle abitazioni risenta solo in parte e con ritardo dei movimenti della domanda.L’aumento è imputabile ai prezzi sia dellesia di quelle, che pesano per l'80% sull'indice aggregato., prezzi delle abitazioni sono(-21,6% per le abitazioni esistenti, +3,6% per le nuove). Il tasso di variazione acquisito per il 2021 è pari a -0,3% (-0,6% per le abitazioni esistenti e +0,8% per le abitazioni nuove).Nelinvece i prezzi delle caserispetto al trimestre precedentenei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1% nel terzo trimestre 2020).In particolare, su base tendenziale i prezzi delle abitazioni, in rallentamento rispetto al trimestre precedente quando la variazione era +3%, ed i prezzi delle abitazioni, accelerando rispetto al +0,7% del terzo trimestre. Questi andamenti si manifestano in un contesto didi compravendita (l’incremento tendenziale registrato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale per il quarto trimestre 2020, dopo il +3,0% del trimestre precedente).Nel quarto trimestre la crescita tendenziale dei prezzi delle abitazioni su base annua è; i prezzi crescono ma in modo meno marcato nel Nord-Ovest e nel Nord-Est (rispettivamente +1,7% e +1,8%) e di poco nelNel quarto trimestre ai prezzi delle abitazioni aumentano, su base annua, del, confermando una crescita sostenuta sebbene in decelerazione rispetto al trimestre precedente (era +12%). A Torino e a Roma, invece, i prezzi delle abitazioni sono in calo (rispettivamente del 2% e dello 0,5%)