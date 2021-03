Antitrust UK valuterà se fusione tra Penguin e Simon & Schuster limita concorrenza

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority, ovvero l'antitrust del Regno Unito, valuterà se il consolidamento annunciato lo scorso novembre nel mondo dell'editoria, tra, possa limitare la concorrenza nel mercato.Penguin Random House, il più grande gruppo editoriale degli Stati Uniti (di proprietà del colosso tedesco Bertelsmann), acquisirà infatti perSimon & Schuster, attualmente controllato da ViacomCBS. La fusione è tra due gruppi che già ora sono tra i cinque più grandi dell'editoria anglosassone.L'antitrust britannico valuterà ora se la creazione di tale colosso "possa comportare unaall'interno di uno o più mercati di beni o servizi nel Regno Unito".Tra chi aveva citato pericoli per la concorrenza c'è, il gruppo di Rupert Murdoch che possiede HarperCollins e aveva fatto un'offerta per Simon & Schuster. Il CEO di News Corp, Robert Thomson, aveva affermato che l'accordo ha una "logica anti-mercato".