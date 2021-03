Borse europee in ordine sparso. Milano sopra la parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove Piazza Affari si mantiene sopra la parità, mentre gli investitori continuano a guardare all'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, dopo la corsa registrata nelle ultime settimane.In Europa desta preoccupazione la notizia che la cancelliera tedesca Angela Merkel, intenderebbe prolungare il lockdown anche al mese di aprile.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,19. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.729,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,34%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentenna, che cede lo 0,38%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.234 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.378 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Milano, troviamo(+4,20%),(+1,17%),(+1,07%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,06%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,94%),(+3,09%),(+2,39%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,58%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.