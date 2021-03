CDP e SACE supportano il piano di sviluppo di So.i.ge.a.

(Teleborsa) -sostiene la crescita della, società campana che opera sin dagli inizi degli anni '80 nel campo dell’impiantistica elettrica, leader nel settore della costruzione di linee elettriche MT/BT e partner strategico dei più importanti distributori di energia elettrica a livello nazionale, con un fatturato di circa 90 milioni di euro (nel 2019) e più di 650 dipendenti.E' stato concesso untramite Garanzia Italia, perfinalizzato ade la dotazione dinecessarie a sostenere lo sviluppo di nuove commesse e all'acquisizione di processi produttivi., Amministratore Unico della So.i.ge.a. Srl, ha parlato dell'incontro con CDP come di "una grande opportunità per ampliare la platea dei partner finanziar", aggiungendo "siamo ancor più fiduciosi che i referenti locali di CDP sapranno guidarci con un supporto qualificato ed ottimale rispetto ai nostri progetti di crescita"., Vice Direttore Generale di CDP, ha affermato che quest’operazione "conferma la volontà di CDP di supportare il percorso continuo di crescita e innovazione, anche nell’attuale scenario di crisi pandemica". "Con Garanzia Italia . ha sottolineato, Chief Mid Market Officer di SACE - abbiamo permesso a molte aziende italiane di accedere alla liquidità necessaria per far fronte all’emergenza economica causata dal Covid-19".