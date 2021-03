DIGITAL360, CdA approva conti 2020. Utile netto adjusted a 2,34 milioni

DIGITAL360

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia, ha chiuso il 2020 conconsolidati pari a 26,3 milioni di euro, in crescita del 4% sull'esercizio 2019. L'EBITDA è stato pari a 5 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto ai 2,5 milioni dell'anno prima, mentre l'e utile netto adjusted sono stati di 1,6 e 2,34 milioni di euro, contro -0,4 e 0,72 milioni al 31 dicembre 2019.Lanetta è debitoria per 1,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 6,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Ilgenerato nel periodo è di 4,9 milioni di euro."L’emergenza sanitaria ha favorito l'evoluzione verso un modello già in fase di sviluppo da tempo, accelerandone gli effetti grazie alla maggiore sensibilità all'innovazione digitale dei nostri clienti, imprese e pubbliche amministrazioni - ha commentatodi DIGITAL360 - I risultati conseguiti del gruppo riflettono in particolare gli importanti investimenti fatti negli ultimi anni, finalizzati allo sviluppo dei servizi più innovativi e scalabili ad abbonamento, denominati, che generano ricavi ricorsivi".