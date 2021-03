First Capital, informativa settimanale acquisto azioni proprie

First Capital

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 15 e il 19 marzo 2021 inclusi,, pari allo 0,108% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 18,650 euro per azione al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari aAl 22 marzo, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 63.898 azioni proprie, pari al 2,501% del capitale sociale.A Milano, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,52%.