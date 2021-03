Germania, piano anti-Covid: Merkel allunga il lockdown?

(Teleborsa) - Prolungare ilanche per il. Questa l'intenzione dellastando a quanto emerge dalla bozza che presenterà in queste ore al vertice sul coronavirus con i rappresentanti dei Lander, ottenuta da Bild.Ilfissava la fine delleper arginare il virus il. Non solo la proroga delfino alla nuova bozza, in vista del vertice fra Stato e Regioni sul Covid a Berlino, prevede anche restrizioni sulla possibilità di uscire di casa da un orario imprecisato della sera fino allenelle zone in cui l'incidenza settimanale dei nuovi contagi supera i 100 su 100 mila abitanti. Situazione in cui si trovano 180 su 401 fra distretti rurali e urbani. Lo scrive la Bild on line.Intanto, ildi giovedì prossimo si terrà in videoconferenza a causa della nuova ondata di coronavirus in molti Stati membri. Lo ha reso noto Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con un Tweet. "Il presidente - ha aggiunto - nel frattempoIntanto, i decessi provocati dal coronavirus a livello globale hanno superato quotaE' quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone. La soglia dei due milioni di vittime era stata superata il 15 gennaio scorso. Allo stesso tempo, il bilancio complessivo dei casi di contagio accertati è salito a 122.825.490. Finora sono guarite 69.528.574 persone. Glirestano il paese con il maggior numero di morti (541.914), seguiti da