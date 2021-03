Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Inizio di settimana al ribasso per le principali borse asiatiche che hanno seguito la chiusura mista di venerdì degli indici azionari statunitensi, dopo le forti vendite registrate sul settore tecnologico, in scia all'aumento dei rendimenti sul mercato americano.A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,07%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta dello 0,84 rispetto alla vigilia.Consolida i livelli della vigilia(+0,05%); sulla stessa tendenza, sulla parità(-0,04%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,46%; guadagni frazionali per(+0,51%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,30%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,14%.Il rendimento dell'tratta allo 0,08%, mentre il rendimento delè pari al 3,23%.