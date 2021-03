IEG, fiera del gioiello sbarca a Dubai nel 2022

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - L'appuntamento è dalcon ilinternazionale B2B dedicato allaad ospitare la prima edizione diil(DWTC). Progettata per essere un'esperienza di grande impatto, JGT Dubai - si legge nella nota - "sarà una delle maggiori kermesse a livello mondiale dedicate allae permetterà di scoprire prodotti, avviare contatti e pensare in modo innovativo".Il nuovo salone - che si propone di raggiungere risultati concreti di grandenello scenario attuale, dall’avvio di solide relazioni a un misurabile ritorno delle vendite, passando per la costituzione di partnership durature in uno dei mercati mondiali a più veloce crescita - è il risultato di unatra due dei principali player del settore degli eventi:organizzatore di Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, manifestazione leader a livello mondiale nel campo dell’alta gioielleria, ed(IEG), organizzatore diil salone italiano più influente della gioielleria e oreficeria e principale fiera europea del settore. La combinazione di risorse, esperienza, presenza internazionale e conoscenza del mercato messa in campo dai due partner - chiarisce la nota - "verrà ulteriormentee dalle(Dubai Multi Commodities Centre), partner ufficiale di JGT Dubai, e di Dubai Gold and Jewellery Group in qualità di industry partner"."In qualità di organizzatore leader di fiere del settore della gioielleria,risponde alleassumendo il ruolo diIl nostro settore sta subendo una trasformazione significativa ed è nostro compito creare e cogliere nuove opportunità che segneranno la direzione di un percorso nel lungo periodo", ha dichiarato, Senior Vice President di Informa Markets in Asia., Chief Executive Officer di IEG, ha commentato: "I nostri eventi di sourcing dedicati alla gioielleria nei principali mercati di tutto il mondo – Europa, Nord America e Medio Oriente – testimoniano lai. A febbraio 2022 metteremo a fruttoe lan uno degli appuntamenti leader del settore".JGT Dubai - precisa la nota - "si arricchisce inoltre di ung, che vedranno la partecipazione di alcune tra le più influenti personalità e i migliori esperti del settore. A questi si aggiungono due appuntamenti di caratura mondiale: laorganizzata da DMCC e la cerimonia di presentazione dei. (JWA) di Informa Markets Jewellery".