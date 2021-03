Lavoro, mercato sconta effetto Covid

(Teleborsa) -. Lo conferma il rapporto trimestrale sviluppato congiuntamente da, che attinge ai dati in possesso dei quattro Istituti.misurato in termini di ULA (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno)rispetto al trimestre precedente e, allineandosi ad un PIL che ha segnato un calo rispettivamente dell’1,9% e del 6,6%. Nonostante questo l’occupazione è risultata in crescita rispetto al trimestre precedente.Lariprende in termini sia di occupati (+0,3%) che di posizioni lavorative (+0,3%). L’aumento delle posizioni lavorative dipendenti del settore privato extra-agricolo è il risultato di una lieve riduzione nellin senso stretto (-0,1%, -3 mila posizioni), più che compensata dalla crescita nelle(+1,3%, +12 mila posizioni) e nei(+0,4%, +31 mila posizioni).Secondo il Ministero del Lavoro, nel quarto trimestre, e attivazioni sono state 2 milioni 336 mila (+10,9% in tre mesi) e le cessazioni 2 milioni 94 mila (+11,9%).La crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti (+243 mila) riguarda sia il tempo(+175 mila) sia il tempo(+67 mila).In termini tendenziali,continua a ridursi con riferimento agli occupatie alle posizioni lavorative dei settori dell’industria e dei servizi (-1,7%). L'delle posizioni lavorative (+278 mila rispetto al quarto trimestre del 2019) è concentrato soprattutto nei comparti dell’e deiPer le posizioni lavorative a tempoprosegue la crescita (+333 mila, mentre la dinamica delle posizioni a temporisulta ancora negativa (-55 mila).Ilpresenta un lieve aumento in termini congiunturali (+7 mila occupati, +0,1%) ma continua a diminuire(-129 mila occupati,).Dopo quasi sei anni di crescita e il calo ininterrotto dal 2019, nel quarto trimestre 2020 il numero dei lmostra un aumento tendenziale portandosi a 399 mila unità (+11 mila, +2,8%). Il numero dei lavoratorio intermittenti è invece ancora in calo a ritmi sostenuti (-111 mila, -42,1%) attestandosi a 153 mila unità.Nel 2020 ilha visto mediamente coinvolti, ogni mese, circa(19 mila in media mensile nel 2019). Il numero di lavoratori pagati con i titoli del– nel 2019 mediamente 9 mila unità ogni mese – a seguito delle disposizioni del c.d. bonus baby-sitting, da marzo 2020 ha avuto unche ha portato a superare lea giugno 2020; da settembre però il numero mensile è stato di circa 11 mila soggetti, ritornato in linea con i livelli del 2019.Gl, accaduti e denunciati all’Inail, nel quarto trimestre del 2020 sono stati(162 mila in occasione di lavoro e 14 mila in itinere), quasirispetto all'analogo trimestre del 2019; quelli con esito mortale sono stati 223 (179 in occasione di lavoro e 44 in itinere), 10 in più rispetto al quarto trimestre del 2019.L’aumento delle denunce di infortunio sul lavoro èmanifestatasi proprio negli ultimi tre mesi dell’anno: al 31 dicembre 2020 sono state circa 75 mila le denunce da contagio in ambito lavorativo relative al quarto trimestre. Al netto di questi casi si rileverebbe un(intorno al 30%) deglisia in complesso che mortali, per effetto della chiusura temporanea o totale di alcune attività e del ricorso allo smart working.Ledenunciate all’Inail e protocollate nel quarto trimestre del 2020 sono stateispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La riduzione è più marcata rispetto al trimestre precedente (-10%) e risente ancora dello stato di emergenza dovuto al protrarsi della pandemia da nuovo Coronavirus.