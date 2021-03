Mercati europei in stand-by

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee che confermano l'impostazione cauta dell'avvio. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. In Europa desta preoccupazione la notizia che la cancelliera tedesca Angela Merkel, intenderebbe prolungare il lockdown anche al mese di aprile. A complicare il quadro è stata inoltre la mossa a sorpresa del presidente turco, Erdogan , che ha deciso di sostituire il numero uno della banca centrale, Naci Agbal.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%.Sulla parità lo, che rimane a quota +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,38%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.240 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.390 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,53%.avanza dell'1,84%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,60%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,33%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.del FTSE MidCap,(+4,87%),(+3,32%),(+3,24%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.scende del 2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,87%.