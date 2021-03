Saipem, nuovo contratto da Qatargas di oltre 1 miliardo dollari

Saipem

(Teleborsa) -ha ricevuto da Qatargas unaper un nuovorelativo al North Field Production Sustainability Pipelines Project, situato al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar.Il nuovo contratto (pacchetto "EPCL")e relative opere di collegamento a terra e fa parte dello sviluppo del plateau produttivo di North Field, che include anche l’EPCI degli impianti offshore (pacchetto “EPCO”) precedentemente assegnato a Saipem nel mese di febbraio.Lo scopo del lavoro del pacchetto EPCL - spiega una nota - comprende tre condotte di esportazione che collegano le rispettive piattaforme offshore agli impianti Qatargas North e South nella città industriale di Ras Laffan per una lunghezza totale di quasi 300 km, nonché le relative opere di collegamento a terra e attività brownfield su strutture onshore e offshore esistenti. Le operazioni di posa delle condotte saranno eseguite dalle navi DE HE e Saipem Endeavour.Saipem rafforzerà l’esecuzione del progetto complessivo, che comprende entrambi i pacchetti EPCO ed EPCL, combinando i relativi programmi di lavoro e il project management e avviando immediatamente le attività."Questo nuovo contratto assegnatoci da un cliente chiave come Qatargas rafforza una relazione consolidata enonché una conferma del successo della nostra strategia di posizionamento in Qatar - ha commentato-. Siamo molto orgogliosi di incrementare il nostro contributo in un progetto così strategico per il Paese".