Snam, intesa con Mubadala per sviluppo idrogeno negli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) -e Mubadala Investment Company (Mubadala) hanno firmato oggi uncon l’obiettivo di collaborare su iniziative congiunte di investimento e sviluppo sull’idrogeno.In base a questo accordo - - si legge in una nota - le due aziende realizzeranno attività di valutazione, compresi studi tecnici e di fattibilità economica, di potenziali progetti e soluzioni finalizzati a promuovere lo sviluppo dell’idrogeno negli Emirati Arabi Uniti e altrove, a livello globale."Questo accordo testimonia l’impegno di Snam ad accelerare la transizione energetica e in particolare lo sviluppo dei gas rinnovabili su scala globale, facendo leva sulle nostre competenze e tecnologie per accrescere la competitività di queste soluzioni chiave per la sfida al cambiamento climatico - ha commentato-. Nel contempo, Snam rafforza ulteriormente la propria presenza nelle aree degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo, entrambe strategiche per il loro ruolo cruciale nella transizione energetica., per identificare progetti di mutuo interesse negli Emirati e contribuire allo sviluppo di una economia a idrogeno”., ha aggiunto: “In qualità di investitore responsabile e operatore attivo nella transizione energetica a livello globale, Mubadala è da tempo azienda pioniera e sostenitrice di un mix energetico più bilanciato, che si sostanzia in investimenti in un portfolio di società che, negli Emirati Arabi Uniti e all’estero, contribuiscono a soluzioni energetiche più pulite, economiche e resilienti., nonché del nostro impegno a sostenere il ruolo che l’idrogeno può avere nel far fronte alla".