Tinexta acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2020, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020,ha comunicato di aver provveduto all’, tra il 15 e il 19 marzo 2021 inclusi, complessiveal prezzo unitario medio di 21,89364 euro, per uncomplessivo diGli acquisti, per un ammontare di massimi 1.700.000 azioni, hanno la finalità principale di dare esecuzione al “Piano di Stock Option 2020-2022” approvato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti riunitasi il 28 aprile 2020, nonché di altri piani di incentivazione azionaria, fermo restando che il Consiglio si riserva in ogni caso la facoltà di destinare le azioni oggetto del Buyback alle ulteriori finalità approvate dall’Assemblea del 28 aprile 2020. Il 23 giugno u.s. il Consiglio ha approvato il Piano di Stock Option 2020-2022 e ha individuato 29 Dirigenti a cui sono state assegnate complessivamente 1.650.000 opzioni. Gli assegnatari comprendono sia i Dirigenti con responsabilità strategica sia altre figure manageriali della Società e delle società controllate.Quindi, a seguito degli acquisti comunicati il 22 marzo, la società che opera nell'industria dei servizi internet e software detiene 916.647 azioni ordinarie proprie, pari al 1,942% dell’attuale capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, buona la performance diche si attesta a 22,25 euro, con un aumento dell'1,37%.