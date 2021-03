Antitrust invia a Draghi proposte per ddl concorrenza

(Teleborsa) - Rivedere lee riformare laed ii: sono alcune delleper la concorrenza e per sostenere la ripresa economica. Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,, accogliendo "prontamente e con senso di responsabilità" l’invito del Premier Mario Draghi, invia le sueL'Autorità sottolinea anche la necessità di tenere conto deglia favore delle categorie più colpite dalla pandemia ed il ruolo cruciale svolto dalla modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione.L'AGCM, particolar modo, segnala che la"deve essere considerata tra gli obiettivi strategici ai fini del rilancio dell'economia e dell'attivazione degli investimenti" e che ladovrebbe "disciplinare in modo organico ledi tali servizi, delineando un quadro normativo improntato ai principi di".Auspicabile anche un, la cui efficienza incide anche sulla qualità dei servizi. "In questa prospettiva - sottolinea l'Antitrust - appare utile valorizzare maggiormente il potere sostitutivo del livello territoriale superiore di governo rispetto all'inerzia di quello inferiore".Leavanzate dall'AGCM al Governo riguardano: lo sviluppo delleper la crescita e la competitività; la riforma e semplificazione degli, l'efficienza e qualità dei, laall'entrata nei mercati, la promozione di, gli interventi sule sul settore farmaceutico.