Banche, Enria: "Affrontare aumento NPL per non minare ripresa"

(Teleborsa) - Il capo della vigilanza bancaria europein audizione alla Commissione economia dell'Europarlamento, torna a parlare della redditività delle banche e delle prospettive diquando terminerà il supporto pubblico legato all'emergenza Covid.Enria parla di undeterminato dallo scadere delle misure di sostegno approntate per l'emergenza e del conseguente. "Il riconoscimento e ladel rischio di credito - afferma - sonoper evitare un accumulo di crediti inesigibili, che amplificherebbe la profondità dello shock ela capacità delle banche di sostenere la".Il capo della vigilanza indica due priorità per le banche: monitorare la qualità del credito e prepararsi all'aumento degli NPL. "A questo proposito - sottolinea - la vigilanza si sta focalizzando sui e valutazione del rischio;legato al Covid; strumenti per aiutare le squadre di vigilanza nelle loro".Le banche - sostiene Enria - dovrebberoche colpiscono la loro, agendo sul fronte dei costi o sulla diversificazione dei ricavi, in un cointesto caratterizzato da bassi tassi di interesse. In questa situazione - afferma - ildel settore bancario "può essere unper aiutare ad affrontare le sovraccapacità e la frammentazione del settore bancario, portando potenzialmente a".Enria auspica uned afferma che "apporterebbe benefici a tutti i cittadini europei".