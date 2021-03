CDP, protocollo d'intesa con il Comune di Cantù per il nuovo Palazzetto dello Sport

(Teleborsa) -e il(CO) hanno firmato unper la realizzazione del nuovo. CDP fornirà al Comune lombardo una, della durata di 36 mesi, per tutte le fasi del progetto: dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori.Con un’arena da 5.200 posti il Palazzetto dello Sport in via Europa sarà unoomologato per ospitare tutti gli eventi indoor – dal basket alla pallavolo fino al basket in carrozzina – con due palestre da 200 posti l’una. All’esterno, oltre ai relativi parcheggi, è prevista la costruzione di campo da basket playground."Cassa Depositi e Presiti fornirà al Comune un prezioso e indispensabile supporto in relazione alle attività di consulenza tecnico-finanziaria: tale sostegno è riservato a Infrastrutture di elevatissima rilevanza economica e strategica. Obiettivo comune e imprescindibile è quello di garantire che tutto prosegua linearmente e vengano effettuati tutti gli approfondimenti e le verifiche necessarie, opportuni per la buona riuscita dell’intero progetto – ha dichiarato, Sindaco di Cantù – Per questo motivo l’Amministrazione Comunale, per l’importanza che attribuisce all’opera si è da subito attivata per dotare l’ufficio tecnico di un supporto solido ed interdisciplinare organizzando un gruppo di lavoro con competenze tecnico-amministrative ed economico-finanziarie".“L’accordo siglato testimonia il forte impegno di Cassa Depositi e Prestiti a fianco degli enti locali in veste di acceleratore nella realizzazione di opere pubbliche. CDP supporta il Comune di Cantù nella realizzazione di una struttura all’avanguardia: un impianto sportivo moderno e sicuro e allo stesso tempo dotato di spazi per altre attività commerciali e sociali – ha dichiarato, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP – Un progetto che ha una doppia ricaduta positiva sul territorio, sia come volano di sviluppo per le imprese che come un importante beneficio per la socialità. Quando al termine della pandemia si riprenderanno le attività sportive e agonistiche davanti a un pubblico, sarà fondamentale disporre di impianti sempre più flessibili e sostenibili dal punto di vista economico e finanziario. Per questo vogliamo diventare un interlocutore di riferimento per la crescita infrastrutturale del Paese.”.