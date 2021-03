Comer Industries, CdA approva bilancio. Dividendo 0,50 euro

Comer Industries

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2020 conconsolidati pari a 396,2 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente (-2,1% a cambi correnti, -0,6% a cambi costanti). L' Ebitda si attesta a 50,1 milioni di euro (+11,3%), pari al 12,6% dei ricavi, mentre l'è pari a 30,4 milioni di euro (+9,2%), pari al 7,7% dei ricavi.L'si attesta a 21,8 milioni di euro (+17,6%), pari al 5,5% dei ricavi.Laconsolidata adjusted è positiva a 26,7 milioni di euro, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 31 dicembre 2019.Il CdA proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un(0,35 euro per azione per l’esercizio 2019).