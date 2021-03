Coronavirus a due velocità: Gran Bretagna corre, Germania chiude fino al 18 aprile

(Teleborsa) - Corre la campagna vaccinale inche esce, dunque, vincente dallastudiata dal Governo guidato dache si gode il successo: ieri, nel Paese, elle ultime 24 ore, si sono registrateper Covid, il dato più basso degli ultimi, confermando una tendenza in costante discesa. Poco più dii nuovi contagi.In pochi giorni,dei decessi, crollati delcosì come la curva dei contagi che scende, seppur più lievemente del numero delle vittime. Con 800.000 iniezioni giornaliere, il Regno Unito, con Usa e Israele è in cima alle graduatorie mondiali in quanto a somministrazione.Il piano, presentato a fine febbraio, viaggia su ungraduale ritorno alle lezioni in presenza nelle scuole con aprile che segnerà la ripresa delle attività sportive amatoriali, palestre comprese. A fine dovrebbe arrivare anche il semaforo verde, pur con limitazioni, a pub e ristoranti. Dal mese successivo, via libera - tranne imprevisti - alle manifestazioni all’aperto.Per unache corre, c'è una Germania che. Secondo quanto scrive Bild, c'è l'accordo fra il governo tedesco e i Laender sul prolungamento del lockdown in Germania fino al 18 aprile.La Germania è entrata in unaa causa della diffusione delle varianti del Covid-19, ha detto senza giri di parole la cancelliera tedesca Angela Merkel annunciando misure restrittive più severe al termine di una maratona di colloqui con i leader regionali. “Abbiamo un nuovo virus. E'per molto più tempo”, ha detto lain una conferenza stampa a Berlino.