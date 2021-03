Coronavirus, sale ancora il numero dei decessi

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 169.196) di cui 174.521 molecolari (ieri 106.736) e 160.668 test rapidi (ieri 62.460). Scende il(ieri 8,18%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 3.419.616.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 105.879 morti da inizio pandemia. Cresce ancora sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 36 in più, 2.855 totali), sia quello deglicon sintomi, 379 in più rispetto a ieri (sono 26.427 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(3.643), seguita da Piemonte (2.080), Veneto (1.966), Campania (1.862), Puglia (1.664), Emilia Romagna (1.578), Lazio (1.491) e Toscana (1.062).