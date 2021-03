In rosso gli Eurolistini, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -su cui pesano i nuovi lockdown in Francia e Germania mentre la campagna vaccinale stenta a decollare.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.737,6 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,17 dollari per barile, in forte calo del 2,26%.Invariato lo, che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,43%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,34%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,86% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 26.201 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,25%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,00%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,66%.avanza dello 0,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,40%.Sensibili perdite per, in calo del 2,30%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,50%),(+1,65%),(+1,04%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,18%.In apnea, che arretra del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.