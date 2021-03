RINA con Arbolia per un nuovo bosco urbano da 2.100 alberi a Torino

Snam

(Teleborsa) - Il Comune di– multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica – e, società benefit diattiva nella forestazione urbana, hanno sottoscritto un contratto di sponsorizzazione per realizzare un bosco di oltre 2.100 piante nel, quartiere Mirafiori Sud. "La nuova area verde contribuirà ad abbattere le emissioni climalteranti e a migliorare la vivibilità della città", si legge in una nota congiunta dei protagonisti dell'accordo.L’intesa prevede che, grazie al supporto di RINA, Arbolia realizzi un bosco urbano di alberi e arbusti e si occupi della sua manutenzione per i primi due anni. Nell’area individuata nei pressi del, dell’estensione di oltre 2 ettari, verranno messe a dimora 13 differenti specie di piante autoctone (tra cui pioppo nero, frassino, bagolaro, tiglio, acero, viburno, sambuco) che, a regime, consentiranno l’assorbimento di oltree di oltredi. Le attività di piantumazione inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro la fine del mese di aprile.L’iniziativa è stata annunciata oggi nel corso di una conferenza stampa dalla Sindaca di Torino,, dall’Assessore alle Politiche per l’ambiente e al Verde pubblico,, dall’Amministratore delegato di RINA,, e dal Presidente di Arbolia, Mario Vitale.