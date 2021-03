Scuola, Bonetti: "Rivalutare aperture dopo Pasqua anche in zona rossa"

(Teleborsa) -. E' l'auspicio della Ministra delle Pari opportunitài, la quale ricorda che "la scuola è chiusa solo nelle regioni rosse".ci siano molte regioni che possano passare in zona arancione ecosì come stabilito nel decreto: nidi, scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e al 50% la secondaria di secondo grado", dichiara la Ministra a SkyTg24.E poi apre alla possibilità "che" si possano "rivalutare le possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria". "Nel frattempo - aggiunge - la campagna vaccinale sarà andata avanti e saranno diminuiti i contagi. L'auspicio è che ci siano le condizioni per poter riaprire".Per la- assicura Bonetti - "organizzeremo dei, ma soprattutto per aiutare i bambini e i ragazzi a trovare spazi di socialità", perché la scuola "virtuale sta producendo danni psicologici ed emotivi".Le parole della Ministra Bonetti arrivano dopo quelle del titolare all'Istruzione, il quale afferma "stiamo facendo una, e noi la vinceremo,, contro la malinconia e contro l'incapacità di essere presenti."Siamo presenti perché", afferma Bianchi, che propone di "costruire l'oltre, andare oltre la pandemia, andare contro tutte le crisi e superarle".