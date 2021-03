AssoDelivery e UGL siglano contratto collettivo riders

(Teleborsa) -, associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats ha siglato unper unNazionale del Lavoro che, per la prima volta in Europa,che operano come lavoratori autonomi.Il contratto rapprovato l’anno scorso su impulso e volontà del Ministero del Lavoro, che prevede diritti e tutele nell’ambito del lavoro autonomo, tra cui compensi minimi e indennità integrative per condizioni particolari di lavoro, un sistema di incentivi nelle città in cui il delivery è di recente introduzione e premi dopo un certo numero di consegne, fornitura gratuita di dotazioni di sicurezza, obbligo di formazione specifica e di coperture assicurative, sia contro gli infortuni sia per danni a terzi.Il contratto prevede, nello specifico unper ora lavorata, cioè in base al tempo per svolgere ogni consegna,del 10%, 15% e 20% rispettivamente per, undall’apertura del servizio presso una nuova città, unche prevede il pagamento di 600 euro ogni 2000 consegne effettuate,(indumenti ad alta visibilità e casco per chi va in bici),(INAIL) e per danni contro terzi,sulla sicurezza stradale e nel trasporto degli alimenti,e tutela della privacy, un insieme di iniziative per contrastare la criminalità."Abbiamo dato il via a un cambiamento epocale perché per la prima volta un’organizzazione datoriale riconosce i diritti sindacali ai lavoratori autonomi", spiega, Segretario Generale UGL, aggiungendo che si tratta di un "primo esempio di come regolare il lavoro che cambia". "Da oggi guardiamo a molte altre categorie che non sono ancora raggiunte dalla contrattazione in Italia e in Europa. In tal senso – prosegue Capone – la on demand economy ha creato nuove opportunità e modalità di lavoro in diverse industrie, per cui nuove tipologie di lavoratori hanno bisogno di un contratto come quello che abbiamo firmato oggi"., Presidente di AssoDelivery, parla di un "momento storico" e di un "passaggio fondamentale" per lo sviluppo del food delivery, che "consentirà ai rider di continuare a lavorare secondo le proprie esigenze, alle società di impegnarsi per la crescita sostenibile del settore e agli esercizi commerciali partner di cogliere le crescenti opportunità legate al delivery, specie in un momento complesso come quello che stiamo vivendo”.L’industria del food delivery conta circa 500 addetti, almeno 30 mila rider e ha sostenuto ulteriori 30 mila occupati nella filiera, tra ristoratori e fornitori, i quali traggono beneficio da questo nuovo business che nel 2020 ha generato circa 750 milioni di fatturato aggiuntivo per il settore della ristorazione italiana, come rilevato dal Politecnico di Milano.