Chiusura negativa per la Borsa americana

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,94%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.911 punti. Poco sotto la parità il(-0,53%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,46%.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-2,10%),(-1,76%) e(-1,41%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,88%),(+1,23%),(+0,78%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,30%.Affonda, con un ribasso del 3,95%.Crolla, con una flessione del 3,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,29%.(+2,29%),(+1,79%),(+1,75%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,55%.In caduta libera, che affonda del 6,44%.