Coronavirus in Italia, oltre 21mila nuovi casi. Ancora tante vittime

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di poco più ditra antigenici e molecolari con il tasso di positività che si attesta alAncora alto, purtroppo, il numero delle vittime:. Questi i numeri del bollettino di oggi,, diffuso dal Ministero della Salute.è già visibile nei dati. Nelle prime tre settimane di marzo, la media giornaliera delle somministrazioni è stata di quasi 170.000 dosi al giorno, più del doppio che nei due mesi precedenti. Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer. Ma ilAccelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il contagio, per tornare alla normalità e per evitare il sorgere di nuove varianti". Così il Presidente del Consiglioin occasione delle comunicazioni al Senato in vista del consiglio europeo, invitando anche i governatori "ad attenersi, sui vaccini, alle priorità indicate dal ministero della Salute".Intanto, oggi, a sorpresa, la Cancelliera Merkel ha fatto dietrofront sullo stop di tutte le attività fra il primo e il 5 aprile, compresi i supermercati, annunciato appena due giorni fa. "Decisione non realizzabile in poco tempo,"L'epidemia sta accelerando ovunque": lo ha affermato, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce del governo francese, annunciando "concertazioni" per la chiusura probabile di altri 3 dipartimenti. "Dovunque sul territorio, l'epidemia accelera - ha detto Attal - per arginare il virus, dobbiamo limitare gliSull'export dei vaccini, intanto, arriva la stretta dell'UE mentre si alza l'asticella della tensione conha detto Attal parlando della questione.