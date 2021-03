Diritti Tv calcio, ancora una fumata nera

TIM

(Teleborsa) - Laper le partite di calcio dellasi chiuderà in Zona Cesarini, poiché l'ennesima. Di nuovo non si è raggiunto il quorum di 14 voti favorevoli, conche hanno votatodell'offerta più alta, quella da 840 milioni presentata dall'accoppiata Dazn-, mentre gli altrisi sonoed uno, il, eraLa gara concerne le partite di calcio per il periodo 2021-2024, in totale 10 partite, di cui 7 in esclusiva. La scelta è fra le uniche, quellada 840 milioni, con i 340 milioni approntati dalla compagnia di tlc, e quella dida 750 milioni.Una partita difficilissima, mai come quest'anno, che dovrànecessariamente, termine ultimo per la validità dell'asta. Dal 1° aprile, poi, la Lega di Serie A sarà costretta a versare ai club le anticipazioni, a fronte di una situazione che resta tesa dal punto di vista finanziario.E' quindi quasialla prossima assemblea, convocata per, dove probabilmente prevarrà una soluzione dicon l'assegnazione di 7 partite a Dazn-TIM e 3 a Sky.