Mercati europei in recupero grazie a indici PMI positivi

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. C'è stato un, grazie a indici PMI migliori del previsto per il mese di marzo , che hanno attestato che per la prima volta in sei mesi l'economia dell’eurozona è tornata a crescere.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Lieve aumento dell', che sale a 1.733,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,77%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +95 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,38%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,15%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.136 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.286 punti.Pressoché invariato il(-0,13%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(-0,2%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,36%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,25%.avanza dell'1,08%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.di Milano,(+2,80%),(+2,43%),(+2,43%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.scende dell'1,31%.Calo deciso per, che segna un -1,3%.