Petrolio, prezzi ancora in rialzo su blocco Canale Suez e dati EIA su scorte

(Teleborsa) - Sono cresciute a sorpresa le le scorte di greggio in USA. L', ha confermato che gli, negli ultimi sette giorni al 19 marzo 2021, sono saliti di 1,9 milioni barili a 502,7 MBG, contro attese per una contrazione di 0,2 milioni.Gli stock dihanno registrato un incremento di 3,8 milioni a 137,7 MBG, contro stime per una discesa di 0,1 milioni, mentre le scorte dihanno registrato un aumento di 0,2 milioni a quota 232,3 MBG (era atteso un aumento di 1,2 milioni).Ledi petrolio sono rimaste ferme a 637,8 MBG.Nel frattempo, il petrolio prosegue gli scambi in rialzo, con ilstatunitense di maggio che scambia a 59,35 dollari al barile, in aumento del 2,75% ed illondinese, stessa scadenza, che registra un incremento del 2,71% a 62,44 dollari. A fare da assist alle quotazioni di oro nero sono ancora le notizie relative al blocco del Canale di Suez , dove una grande nave portacontainer è arenata da ieri sera.