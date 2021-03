Settore elettrico e gas, sindacati: lavoratori pronti alla mobilitazione

(Teleborsa) - ". Il trasferimento della quasi totalità dei servizi, infatti, comporterà seri rischi per la loro continuità durante la fase di esternalizzazione, che potrebbe durare mesi”. La denuncia arriva da, che annunciano la mobilitazione dei lavoratori se la norma non dovesse venire cambiata."L’art. 177 – spiegano - obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività vengano svolte direttamente dal proprio personale.su questa tematica così importante per il Paese. Ma, perché con la scadenza derivata dalle varie proroghe e stabilita al prossimo 31 dicembre, con il rischio, più che fondato, del mancato mantenimento dei livelli occupazionali e degli elevati standard di sicurezza sul lavoro. La norma e la sua interpretazione, infatti, comporterebbero la necessità per i concessionari di operare una riduzione della forza lavoro e una frammentazione del servizio nei settori della distribuzione di energia elettrica e del gas, con forti ripercussioni sulla garanzia dell’efficienza dell’intero sistema.. Sono già previsti parecchi miliardi di euro di investimenti privati nei vari piani industriali delle aziende dei settori interessati ai quali si andranno ad aggiungere, probabilmente, quelli dei piani di incentivo previsti dal Governo".E’ anche per questo motivo – sottolineano i sindacati - che. Un servizio che è stato garantito durante il lockdown e che ci ha permesso di avere l’energia elettrica e del gas sempre e comunque senza nessun rischio per gli ospedali, per le sale di rianimazione ma anche banalmente nelle nostre case, dove lo stress di una situazione tragicamente nuova e pericolosa è stato sicuramente attenuato dall’avere garantito un servizio che ha permesso a tutta l’Italia di rimanere connessa e in sicurezza, di effettuare la didattica a distanza e condurre almeno su questo versante una vita abbastanza normale.dalla frammentazione della stessa verso aziende magari prive delle necessarie competenze, delle risorse e del know-out pronto a garantire la sicurezza energetica del paese, la competitività e il più avanzato supporto alle necessità di famiglie ed imprese. Sarebbe inoltre opportuno non procedere di proroga in proroga, così come avviene ormai da tempo, ma, questi sono aspetti rilevanti per la tenuta energetica e dei servizi pubblici essenziali", concludono Cgil, Cisl, Uil, e Filctem, Flaei,Femca, Uiltec.