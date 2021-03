Banca centrale svizzera, invariata la politica monetaria espansiva

(Teleborsa) - La(BNS) lasciaper stabilizzare l'evoluzione dell'economia e dei prezzi, in quanto la pandemia continua a pregiudicare significativamente l'andamento economico. Lo ha comunicato la stessa banca centrale al termine dell'esame trimestrale della situazione economica e monetaria.La Banca nazionalee il tasso di interesse sugli averi a vista detenuti sui suoi conti e, a fronte di una valutazione del franco che "permane elevata, nonostante il recente indebolimento", ribadisce "la disponibilità a intervenire all'occorrenza sul mercato dei cambi". Le indicazioni diffuse dalla banca centrale guidata da Thomas Jordan non sono state una sorpresa: gli esperti erano unanimi nel ritenere che la BNS non avrebbe cambiato rotta.Se la nuova previsione dipresenta per l'anno in corso e per il 2022 valori superiori rispetto a quella formulata in dicembre (a causa dei maggiori prezzi petroliferi e alla perdita di forza del franco), sull'orizzonte temporale di due e più anni la previsione di inflazione è pressoché invariata rispetto a quella di dicembre. La banca centrale prevede ora i prezzi in aumento dello 0,2% nel 2021, dello 0,4% nel 2022 e dello 0,5% nel 2023.Per quanto riguarda le previsioni di crescita del Paese, lo scenario di base della Banca nazionale parte dal presupposto che lenei mesi a venire e che successivamente la situazione pandemica non si riacutizzerà e non vi sarà un ritorno a restrizioni più severe. Per il 2021 si aspetta quindi una, con l'attività che dovrebbe dunque riportarsi al livello precrisi nella seconda metà dell'anno.