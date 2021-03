Borsa Milano piatta in scia con incertezza Borse UE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sono state colpite dall'incertezza dopo la partenza di Wall Street ed hanno scontato le preoccupazioni relative ad una nuova ondata di contagi, mentre è in corso il vertice europeo sui vaccini.Lieve calo dell', che scende a quota 1,177. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 58,51 dollari per barile, con un ribasso del 4,36%.Aumenta di poco lo, che si porta a +96 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,58%.nulla di fatto per, che chiude sulla parità, debole, cheperde lo 0,57%, incolore, che cbhiude con un +0,09%.Piazza Affari termina la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.379 punti. Guadagni frazionali per il(+0,24%); in frazionale calo il(-0,26%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,40%),(+1,64%),(+1,56%) e(+1,41%).La peggiore è, che cede il 4,37% dopo i conti.Sessione negativa per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,30%.In caduta libera, che affonda del 2,67%.scende dell'1,37%.Tra i(+2,92%),(+2,55%),(+2,23%) e(+1,96%).Le più forti vendite si registrano su, che segna un -2,76%.Pesante, che archivia una discesa di ben 2,31 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,18%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.