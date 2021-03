BPER Banca colloca con successo primo Social bond per 500 milioni euro

BPER Banca

(Teleborsa) -il collocamento della(Senior Preferred) per un ammontare discadenza 6 anni, destinata a investitori istituzionali.L’obbligazione, emessa nell’ambito di un Environmental, Social e Sustainability Bond Framework andrà aa cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19. BPER pubblicherà annualmente all’interno delall’allocazione dei proventi dell’emissione.L’emissione ha raccolto unsul mercato con unache hadi euro da oltrei. Ciò ha consentito di ridurre lo spread dal livello iniziale di +200 p.b. sopra il Mid Swap a 5 anni al livello finale di +175 p.b.. Il rendimento annuo è pari all’1,38%.Quali Joint Bookrunners dell’emissione hanno operato: Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs International, Mediobanca, Natixis e NatWest Markets. Crédit Agricole CIB e NatWest Markets hanno altresì operato quali Green and Social Structuring Advisors.