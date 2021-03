Coripet, finanziamento di 4 milioni di euro da MPS per piano sviluppo

Montepaschi

(Teleborsa) -, consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori e riciclatori di bottiglie in PET, ha ricevuto undi euro dal gruppoper supportare il proprio piano di sviluppo.L'operazione si è perfezionata con la concessione di un finanziamento a medio lungo termine da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena e di un plafond leasing strumentale da Mps Leasing&Factoring. Coripet è stata assistita da, che ha supportato il consorzio nell'attività di presentazione e negoziazione delle operazioni di funding.La mission di Coripet è incrementare la raccolta di bottiglie in PET ed attivare, grazie alla raccolta selettiva con eco-compattatori intelligenti, la filiera italiana su scala industriale del PET riciclato bottle-to-bottle. Le bottiglie in PET immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate sono al centro di unche parte dalla raccolta.A questo fine, Coripet ha anche avviato una innovativa raccolta selettiva tramite, ovvero macchinari "mangia-bottiglie" di ultima generazione in grado di riconoscere ogni singola bottiglia. Il piano di investimenti di Coripet, per questa modalità di raccolta, prevede l’installazione di circa 5.000 eco-compattatori entro fine 2024.