EssilorLuxottica, accordo per l'acquisizione di Walman negli Stati Uniti

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo pe, leader sul mercato americano degli occhiali da vista da più di 100 anni. L’operazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi ed è soggetta all‘approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.Grazie a questa transazione, Walmanc beneficerà della focalizzazione di EssilorLuxottica sull'innovazione di prodotto e di servizio per generare nuove opportunità di crescita. Pur rappresentando il più grande mercato al mondo per il settore dell’ottica, gli Stati Uniti offrono ancora molte opportunità da esplorare: dalle lenti progressive e antiriflesso, allo sviluppo di soluzioni per la gestione della miopia."Walman è un'azienda che ammiriamo e di cui siamo partner di lunga data: condividiamo la stessa attenzione al cliente e la ricerca continua di standard di servizio sempre più elevati", hanno commentato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.Walman ha unatra laboratori di rifinitura di lenti graduate e hub di strumenti ottici e prodotti per la cura della vista. Anche nell’ambito del gruppo EssilorLuxottica, Walman continuerà a operare nel mercato con il suo marchio, offrendo ai clienti lo stesso livello di qualità in termini di servizio, prodotto e relazione che si aspettano."L'investimento di EssilorLuxottica in Walman è un importante passo avanti per i nostri clienti e dipendenti", ha affermato Marty Bassett, Presidente e Amministratore Delegato di Walman.