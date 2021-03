Generali, nuova partnership strategica con NHAZCA su tecnologia satellitare

(Teleborsa) -, spin off dell’Università La Sapienza di Roma hanno annunciano una partnership strategica. Con un perimetro geografico potenzialmente illimitato in cui operare, si spiega in una nota, Generali GC&C potrà infatti avvalersi del know-how di NHAZCA in materia di(Synthetic Aperture Radar) satellitare."Questa tecnologia prevede il telerilevamento a microonde, che consente una migliore acquisizione di immagini rispetto ai sistemi satellitari tradizionali, poiché permette di rilevare condizioni strutturali e spaziali di porzioni di territorio o infrastrutture di grandi dimensioni con– continua il comunicato – Inoltre, nel contesto dell'analisi dei rischi è possibile individuare e analizzare le condizioni del sito e la relativa evoluzione grazie alla cronologia dei dati registrati dai. In tal modo, l'assicuratore potrà sempre disporre di un quadro complessivo esaustivo basato su dati aggiornati"."Ritengo che il nostro asset primario risieda nel modo in cui cooperiamo con i nostri clienti – ha dichiarato, CEO di Generali Global Corporate & Commercial – Lavoriamo ogni giorno per parlare la lingua dei nostri clienti, comprendere le loro preoccupazioni principali e fare uso delle nostre conoscenze a livello locale e internazionale, nonché di tecnologie all'avanguardia, per promuovere e salvaguardare i loro interessi. Ciò si traduce in un approccio basato sui servizi anziché sui processi, e dimostra il nostro desiderio di pensare al di fuori delle pratiche di settore consolidate, rivoluzionando e apportando valore oltre le polizze"."Le unitàsi contraddistinguono per l'efficiente gestione dei dati. Ciò si inserisce in un contesto che vede il settore assicurativo sempre più basato sulla scienza. Grazie alla collaborazione con NHAZCA, GC&C consolida le sue capacità di soddisfare le più elevate esigenze dei clienti, garantendo ampie misure didei rischi e ottimizzando le coperture assicurative in termini di costi”, ha aggiunto.“Siamo molto orgogliosi di questa partnership. NHAZCA è lieta di cooperare con Generali GC&C e di condividere le proprie conoscenze in materia di valutazione dei rischi naturali con una società leader del settore assicurativo – ha affermato, CEO di NHAZCA –Trarremo certamente beneficio da questa collaborazione e sono convinto che le nostre soluzioni tecnologiche, basate anche su tecnologia satellitare, acquisteranno sempre più valore nel mercato rendendo NHAZCA un partner di riferimento per la valutazione dei rischi più critici e complessi. Siamo orgogliosi di questo risultato frutto dell'impegno del nostro team, e siamo grati a Generali GC&C per la fiducia che ha concesso alla nostra azienda".