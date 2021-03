Germania, fiducia dei consumatori in aumento con allentamento restrizioni

(Teleborsa) - L'allentamento del lockdown duro, iniziato all'inizio di marzo, e il calo dei tassi di infezione al momento dell'indagine (4-15 marzo) hanno, secondo l'ultima ricerca di GfK. Le aspettative economiche sono aumentate, insieme alla propensione all'acquisto.L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per aprile un, che si confronta con -12,7 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -12,9). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -11,9 punti.Migliorano le aspettative sullacon l'indicatore che sale di 9,7 punti a quota 17,7. L'indice sulle aspettative deiha raggiunto i massimi in 12 mesi (a 22,3 punti), mentre l'indicatore sullaè aumentato di poco (4,9 punti) a 12,3 punti."Il lockdown duro danneggerà gravemente la fiducia dei consumatori e l'attuale miglioramento rimarrà un fuoco di paglia - ha commentato spiega Rolf Burkl, esperto del GfK -della fiducia dei consumatori, il che significa tempi difficili per rivenditori e produttori".