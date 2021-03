Gibus, nel 2020 utile netto raddoppiato. Dividendo di 0,54 euro

GIBUS

Gibus

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore dell'outdoor design e quotata su AIM Italia, ha chiuso il 2020 conrispetto ai 40,9 milioni del 2019. Trainante la performance del segmento lusso high end, con ricavi pari a 19,6 milioni (+20,6%).L'si è attesto a 8,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 18,8%, rispetto al 13,7% nel 2019), in crescita del +50,6% rispetto all'anno prima.rispetto ai 2,8 milioni del 2019. La Posizione Finanziaria Netta è pari a -7,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -1,9 milioni al 31 dicembre 2019.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti un. Dall'andamento della gestione durante i primi mesi del 2021 il gruppo rileva la prosecuzione della tendenza positiva registrata nella seconda metà del 2020."Concludiamo un 2020 che possiamo definire come- ha commentato, presidente e amministratore delegato della società - Il maggior tempo passato presso le proprie abitazioni ha accresciuto l’attenzione delle persone verso i prodotti in grado di migliorare la qualità di vita negli spazi abitativi, con un focus particolare per gli spazi esterni come giardini e terrazzi".è scattata a Piazza Affari dopo l'annuncio dei risultati, dove è inattestandosi a 9,75. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10,07 e successiva a 11,02. Supporto a 9,12.