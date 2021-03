Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. In evidenzia a Piazza Affari l'editoria , dopo gli accordi con Google. Resta comunque, con i lockdown che bilanciano l'avanzamento delle campagne vaccinali, e il petrolio che è in calo dopo l'ottima giornata di ieri.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 59,02 dollari per barile, in netto calo del 3,53%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +96 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%.calo deciso per, che segna un -1,09%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,19%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,86%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.041 punti, con uno scarto percentuale dello 0,69%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.191 punti.Poco sotto la parità il(-0,3%); con analoga direzione, in rosso il(-0,8%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Nel listino, i settori(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+0,98%),(+0,85%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,61%.Sensibili perdite per, in calo del 2,53%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,13%.di Milano,(+2,84%),(+2,67%),(+2,07%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,55%.In apnea, che arretra del 3,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,60%.