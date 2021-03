Hera in cima al FTSE MIB. Mercato premia i conti 2020

Hera

(Teleborsa) - Spicca il volo a Piazza Affari, che si attesta a 3,246 con un. La società multiservizi è in cima al FTSE MIB e ai massimi da settembre 2020, con il mercato che premia i conti 2020 annunciati ieri sera a mercato chiuso Hera ha chiuso l'esercizio con(+2,4% sul 2019), un margine operativo lordo di 1.123 milioni di euro (+3,5%) e undi pertinenza degli azionisti pressochéOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,271 e successiva a quota 3,343. Supporto a 3,199.