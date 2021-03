Infrastrutture, ripartiti 1,15 miliardi fra Enti locali per manutenzioni ponti e viadotti

(Teleborsa) -sono destinati altriper il triennio 2021-23 per lanella rete stradale di loro competenza. Lo annuncia il- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a seguito dell'intesa Stato-Enti locali sul la ripartizione delle risorse stanziate dalLa dotazione - spiega il Ministro- "dovrà essere impiegata perdi ponti e viadotti sulla rete stradale gestita da Province e Città metropolitane, che rappresenta oltre l’80% della viabilità extra urbana del Paese". "Il provvedimento - aggiunge - fa parte di unaa per aumentare la sicurezza delle infrastrutture a beneficio di tutti gli utenti. Ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione”.Tra gli interventi ammessi, ildegli elementi strutturali,di sicurezza, ile altreo di protezione dal rischio idrogeologico. Nella manutenzione straordinaria rientrano anche le opere diLe risorse sono state ripartite tra le varie Province e Città metropolitane secondo criteri oggettivi, che tengono conto delle caratteristiche fisiche e geomorfologiche della rete stradale, nonché delle azioni (antropiche, sismiche, idrogeologiche) alle quali sono sottoposte le strutture. In particolare,andranno alalalProvince e Città metropolitane hanno a disposizione, considerando un precedente stanziamento di 1,4 miliardi. Risorse che, rispetto a quelle indirizzate alle grandi opere, possono produrre un più veloce ritorno in termini economici e occupazionali sui territori.